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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 26
Ar-Ra'd
26
13:26
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع ٢٦
ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا مَتَـٰعٌۭ ٢٦
ٱللَّهُ
ﲯ
يَبۡسُطُ
ﲰ
ٱلرِّزۡقَ
ﲱ
لِمَن
ﲲ
يَشَآءُ
ﲳ
وَيَقۡدِرُۚ
ﲴﲵ
وَفَرِحُواْ
ﲶ
بِٱلۡحَيَوٰةِ
ﲷ
ٱلدُّنۡيَا
ﲸ
وَمَا
ﲹ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲺ
ٱلدُّنۡيَا
ﲻ
فِي
ﲼ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲽ
إِلَّا
ﲾ
مَتَٰعٞ
ﲿ
٢٦
ﳀ
Allah gives abundant or limited provisions to whoever He wills. And the disbelievers become prideful of ˹the pleasures of˺ this worldly life. But the life of this world, compared to the Hereafter, is nothing but a fleeting enjoyment.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.