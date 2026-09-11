{نمونهی حهق و باتڵ} [ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ] ئهو خوایهی كه له ئاسمانهوه بارانی بۆ دابهزاندوون وه دۆڵهكان بهئهندازهی خۆیان ئهو ئاوه وهرئهگرن، تهشبیهی دابهزینی قورئانی كردووه به باران وه دڵهكانیش بهو دۆڵانه، دڵی وا ههیه بهتهواوى قورئان و حهق وهرئهگرێ، وه ههیه كهمتر وهریئهگرێ [ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ] وه ئهو لافاوهش لهگهڵ خۆیدا له بانهوه له شوێنی بهرزه كهفی سپی ههڵگرتووه كه هیچ سوودێكی تیا نیهو دواتر ئهڕوات و نامێنێت، ئهمه نموونهیهك، [ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ ] وه ئهو شتانهی كه ئاگری بۆ ئهكهنهوهو ئهیتاوێننهوه وهكو زێڕو زیو و ئاسن و ئهوانه بۆ ئهوهی كه خشڵتان لێی دهست بكهوێ و خۆتانی پێ بڕازێننهوه [ أَوْ مَتَاعٍ ] یاخود قاپ و ئامێرهكانی لێ دروست بكهن له مس و قوڕقوشم و بابهتهكانی تر [ زَبَدٌ مِثْلُهُ ] ئهوانیش بهههمان شێوه زهبهدو كهفێكی ههیهو سهرئهكهوێ و هیچ سوودێكی تیا نیهو پیسهو فڕێ ئهدرێ [ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ] بهم شێوازه خوای گهوره نموونهی حهق و باتڵ دێنێتهوه، حهقهكه ئاوهكهیهو باتڵهكه كهفهكهیه، حهقهكه زێڕو زیوهكهیهو باتڵهكه كهفهكهیه، بهههمان شێوه حهقهكه ئیسلام و ئیمانهو باتڵهكهش كوفرو بێباوهڕییه [ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ] كهفی سهر دهریاكهو سهر ئاگرهكه ئهڕوات و نامێنێ، یان وشك ئهبێتهوهو ئهوهی تریش خۆیان فڕێی ئهدهن [ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ ] بهڵام ئهوهی كه سوود به خهڵكی ئهگهیهنێ كه ئاوه پاكهكهیه یاخود زێڕو زیوهكهیه [ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ] ئاوه پاكهكه له زهوی ئهمێنێتهوهو ئهڕواته ناخی زهویهوهو زهوی سوودی لێ ئهبینێ، زێڕو زیوهكهیش خهڵكی سوودى لێ دهبینێ، ئهوه نموونهی باوهڕدارو بێباوهڕه [ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) ] بهم شێوازه خوای گهوره نموونه ئههێنێتهوه بۆ ئهوهی ئێوه تێ بگهن.