Всякий, кто покоряется посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выполняя его повеления и не нарушая его запреты, фактически покоряется Всевышнему Аллаху, поскольку Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует, повелевал и запрещал только в соответствии с повелениями и законами Аллаха, руководствуясь Его откровением и Писанием. Аллах приказал во всем повиноваться Пророку Мухаммаду, и это означает, что он был защищен от ошибок, когда доносил до людей послание своего Господа. В противном случае Аллах не приказывал бы Своим рабам беспрекословно повиноваться ему и не хвалил бы тех, кто поступает так. Право на повиновение относится к правам, которыми обладают Аллах и Его посланник одновременно. Их права в этом смысле делятся на три группы. К первой группе относятся права Всевышнего Аллаха, которыми не обладает ни одно творение, например, право на поклонение и все, что вытекает из этого. Ко второй группе относятся права Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, которыми обладает только он, например, право на уважение, почитание и поддержку. К третьей группе относятся права, которыми Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, обладают одновременно, например, право на то, чтобы люди веровали в них, любили их и повиновались им. Эти три группы прав Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, объединены в аяте: «Воистину, Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали и уважали его, прославляли Его утром и перед закатом» (48:8–9). Если человек повинуется Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, он фактически повинуется Аллаху и удостаивается вознаграждения, которое полагается за повиновение Ему. Если же человек отказывается повиноваться Аллаху и Его посланнику, то он причиняет вред только себе самому и нисколько не вредит Аллаху. Всевышний не велел Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, заботиться о поступках и деяниях людей, а лишь приказал ему донести до них послание, разъяснить им истину и дать им полезные советы. Он выполнил свою миссию и заслужил вознаграждение, независимо от того, следуют люди прямым путем или нет. Всевышний сказал: «Наставляй же, ведь ты - наставник, и ты не властен над ними» (88:21–22).