Если человек неоднократно обращается в правую веру, а затем отрекается от нее, становится на прямой путь, а затем впадает в заблуждение, прозревает, а затем вновь лишается зрения, если он становится верующим, а затем возвращается в неверие, продолжает исповедовать его и даже приумножает свое нечестие, то он бесконечно далек от Божьей поддержки, верного руководства и прощения. Это объясняется тем, что он совершает поступок, который сам по себе является величайшим препятствием на пути к прощению. Неверие становится его бичом и неотъемлемым качеством, от которого он уже не может избавиться. Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых» (61:5); «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (6:110). Из обсуждаемого аята следует, что если человек не приумножает собственное неверие, а возвращается в лоно правой веры и отрекается от неверия, то Аллах прощает его, даже если он неоднократно отступал от веры. И если таково религиозное предписание относительно неверия, то оно тем более распространяется на все остальные грехи. Поэтому, если раб неоднократно совершает грехи и всякий раз приносит покаяние, Аллах непременно прощает его снова и снова.