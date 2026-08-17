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Tafsir: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
جَآءَ
بِٱلۡحَسَنَةِ
فَلَهُۥ
خَيۡرٞ
مِّنۡهَا
وَهُم
مِّن
فَزَعٖ
يَوۡمَئِذٍ
ءَامِنُونَ
٨٩
Whoever comes with a good deed will be rewarded with what is better, and they will be secure from the horror on that Day.
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السعدي Al-Sa'di
ثم بين كيفية جزائه فقال:
{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ }
اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أو فعلية أو قلبية
{ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا }
هذا أقل التفضيل
{ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ }
أي: من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون وإن كانوا يفزعون معهم.