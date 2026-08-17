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Tafsir: An-Naml 27:86
An-Naml
86
27:86
الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦
أَلَمۡ
يَرَوۡاْ
أَنَّا
جَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِيَسۡكُنُواْ
فِيهِ
وَٱلنَّهَارَ
مُبۡصِرًاۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٨٦
Do they not see that We made the night for them to rest in and the day bright?
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Surely in this are signs for those who believe.
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العربية
Al-Sa'di
Разве они не задумываются над великими знамениями и неоценимыми щедротами своего Господа? Разве они не видят, что Всевышний Аллах подчинил ночь и день их интересам? С наступлением ночи они укладываются спать, отдыхают и готовятся к завтрашнему дню. А ранним утром они рассыпаются по земле в надежде заработать на жизнь и пропитание. Все это - знамения, обязывающие людей исповедовать единобожие и задумываться над милосердием Аллаха.