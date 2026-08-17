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Tafsir: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
And the decree ˹of torment˺ will be justified against them for their wrongdoing, leaving them speechless.
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Al-Sa'di
Свершится предопределение Аллаха, согласно которому грешники будут подвергнуты наказанию за то, что отдали предпочтение несправедливости и беззаконию даже после того, как убедились в их пагубности. При этом они будут безмолвствовать, потому что у них не будет никакого оправдания своим злодеяниям.