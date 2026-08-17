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Tafsir: An-Naml 27:79
An-Naml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
عَلَى
ٱللَّهِۖ
إِنَّكَ
عَلَى
ٱلۡحَقِّ
ٱلۡمُبِينِ
٧٩
So put your trust in Allah, for you are surely upon the ˹Path of˺ clear truth.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ههموو كارهكانت تهنها به خوای گهوره بسپێرهو تهنها پشت به خوای گهوره ببهسته [
إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩)
] به دڵنیایى تۆ لهسهر حهقێكی ئاشكرای كه هیچ گومانێكی تیا نیه.