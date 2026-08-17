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Tafsir: An-Naml 27:76
An-Naml
76
27:76
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
إِنَّ
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
يَقُصُّ
عَلَىٰ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
أَكۡثَرَ
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
يَخۡتَلِفُونَ
٧٦
Indeed, this Quran clarifies for the Children of Israel most of what they differ over.
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Al-Sa'di
Священный Коран является хранителем истины, ниспосланной в предыдущих Священных Писаниях. В нем детально излагаются и разъясняются некоторые положения предыдущих религий. Это связано с тем, что у сынов Исраила было много сомнений и противоречивых суждений относительно некоторых религиозных предписаний. Священный Коран пролил свет на истину и самым совершенным образом разрешил эти и многие другие противоречия. Если принять во внимание величие и ясность последнего Небесного Откровения, которое без особого труда разрешает противоречия и проблемы, то становится ясно, что именно это Писание является величайшей милостью Аллаха по отношению к людям. Однако далеко не каждый отвечает на эту милость благодарностью, и поэтому далее Всевышний Господь отметил, что коранические откровения могут принести пользу и осветить прямой путь только для правоверных. Господь сказал: