Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:61
An-Naml
61
27:61
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
جَعَلَ
ٱلۡأَرۡضَ
قَرَارٗا
وَجَعَلَ
خِلَٰلَهَآ
أَنۡهَٰرٗا
وَجَعَلَ
لَهَا
رَوَٰسِيَ
وَجَعَلَ
بَيۡنَ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
حَاجِزًاۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦١
Or ˹ask them,˺ “Who made the earth a place of settlement, caused rivers to flow through it, placed firm mountains upon it, and set a barrier between ˹fresh and salt˺ bodies of water?
1
Was it another god besides Allah?” Absolutely not! But most of them do not know.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
] كێیه كه ئهم زهویهی ڕاخستووهو جێگیر كردووهو ناجولێت و ناههژێت؟ [
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
] وه له ناویشیدا ئهو ههموو ڕووبارو ئاوهی داناوه؟ [
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
] وه شاخیشی وهكو مێخ به زهویدا داكوتیوه بۆ ئهوهی نهجوولێ و نهههژێ؟ [
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
] وه له نێوان دوو دهریاكه یهكیان شۆرهو یهكیان شیرینه خوای گهوره پهردهی داناوه كه به چاو نابینرێ، یان زهوى داناوهو نایهلێ ئهو دوو ئاوه تێكهڵ بێت؟ [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ ئهم الله¬یه كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی ههیه خوایهكی تر ههیه كه شایهنی پهرستن بێت وه بتوانێ ئهم شتانه بكات تا ئێوه بیكهن به شهریك بۆ خوا؟ بێگومان نهخێر [
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١)
] بهڵام زۆربهی زۆریان یهكخواپهرستی خوای گهورهو تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره نازانن.