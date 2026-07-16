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An-Naml
57
27:57
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَأَنجَيۡنَٰهُ
وَأَهۡلَهُۥٓ
إِلَّا
ٱمۡرَأَتَهُۥ
قَدَّرۡنَٰهَا
مِنَ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
٥٧
So We delivered him and his family, except his wife. We had destined her to be one of the doomed.
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Al-Sa'di
Произошло это тогда, когда к пророку Луту явились ангелы, преобразившиеся в обыкновенных гостей. Соплеменники Лута услышали о прибытии чужеземцев и собрались в доме святого пророка, требуя от него выдать им остановившихся у него гостей. Он выдворил из своего дома нечестивцев и тем самым поставил себя в очень опасное положение. Тогда гости сообщили ему, что являются ангелами, которых Всевышний Аллах послал для того, чтобы спасти Своего пророка и ранним утром уничтожить всех неверных в его городе. Ангелы велели Луту под покровом ночи вывести из города свое семейство, кроме старухи-жены, которая заслужила мучительное наказание. Ночью святой пророк вместе со своим семейством покинул город, а наутро его жителей постигло величайшее бедствие. Город был перевернут вверх дном, после чего на грешников обрушились комья обожженной глины. Эти комья были помечены и предназначались для каждого грешника в отдельности.