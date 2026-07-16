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An-Naml
56
27:56
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦
۞ فَمَا
كَانَ
جَوَابَ
قَوۡمِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
قَالُوٓاْ
أَخۡرِجُوٓاْ
ءَالَ
لُوطٖ
مِّن
قَرۡيَتِكُمۡۖ
إِنَّهُمۡ
أُنَاسٞ
يَتَطَهَّرُونَ
٥٦
But his people’s only response was to say, “Expel Lot’s followers from your land! They are a people who wish to remain chaste!”
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Al-Sa'di
В чем же провинились перед ними эти люди? За что многобожники хотели отомстить им? Они поступали так, потому что святой пророк и члены его семьи отказывались от педерастии и не хотели вступать в половую связь через задний проход. Да осрамит Аллах нечестивцев, которые сочли позорным самый благородный из поступков! Они не довольствовались тем, что отвергли своего пророка, и решили изгнать его из города. Однако своими словами они лишь навлекли на себя наказание Господа. Не осознавая истинного смысла своих слов, они признались в том, что сознательно совершают скверное и грязное злодеяние и заслуживают самого сурового наказания, избежать которого смогут только те, кто покинет их проклятый город.