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An-Naml
45
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰ
ثَمُودَ
أَخَاهُمۡ
صَٰلِحًا
أَنِ
ٱعۡبُدُواْ
ٱللَّهَ
فَإِذَا
هُمۡ
فَرِيقَانِ
يَخۡتَصِمُونَ
٤٥
And We certainly sent to the people of Thamûd their brother Ṣâliḥ, proclaiming, “Worship Allah,” but they suddenly split into two opposing groups.
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Al-Sa'di
Всемогущий Господь поведал о том, что отправил пророка Салиха проповедовать веру в Единого Аллаха среди самудян. Господь назвал Своего пророка братом самудян только по причине их кровного родства. Салих призвал своих соплеменников поклоняться одному Аллаху и отречься от идолопоклонства. И тогда часть самудян уверовала в истину, но большая часть их предпочла неверие.