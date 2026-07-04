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An-Naml
25
27:25
الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ٢٥
أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٥
أَلَّاۤ
يَسۡجُدُواْۤ
لِلَّهِ
ٱلَّذِي
يُخۡرِجُ
ٱلۡخَبۡءَ
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَيَعۡلَمُ
مَا
تُخۡفُونَ
وَمَا
تُعۡلِنُونَ
٢٥
so they do not prostrate to Allah, Who brings forth what is hidden in the heavens and the earth, and knows what you ˹all˺ conceal and what you reveal.
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Al-Sa'di
Аллаху известно обо всем, что происходит во всех уголках Вселенной, даже если это сокрыто от взоров и познаний его творений. Он знает о каждом насекомом, каждом семени и каждой затаенной мысли. Он ниспосылает дождь и выводит на свет то, что таится в земле, то есть заставляет прорастать семена и зерна растений. А когда ангел подует в Рог, Аллах выведет из земли всех усопших, чтобы воздать каждому человеку за совершенные им деяния. Это не составит для Него труда, потому что Он знает все, что вы скрываете, и все, что вы говорите открыто.