Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:20
Al-Qasas
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
رَجُلٞ
مِّنۡ
أَقۡصَا
ٱلۡمَدِينَةِ
يَسۡعَىٰ
قَالَ
يَٰمُوسَىٰٓ
إِنَّ
ٱلۡمَلَأَ
يَأۡتَمِرُونَ
بِكَ
لِيَقۡتُلُوكَ
فَٱخۡرُجۡ
إِنِّي
لَكَ
مِنَ
ٱلنَّٰصِحِينَ
٢٠
And there came a man, rushing from the farthest end of the city. He said, “O Moses! The chiefs are actually conspiring against you to put you to death, so leave ˹the city˺. I really advise you ˹to do so˺.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَجَاۤءَ رَجُلࣱ﴾ هُوَ مُؤْمِن آل فِرْعَوْن ﴿مِّنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِینَةِ﴾ آخِرهَا ﴿یَسۡعَىٰ﴾ يُسْرِع فِي مَشْيه مِنْ طَرِيق أَقْرَب مِنْ طَرِيقهمْ ﴿قَالَ یَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ﴾ مِنْ قَوْم فِرْعَوْن ﴿یَأۡتَمِرُونَ بِكَ﴾ يَتَشَاوَرُونَ فِيك ﴿لِیَقۡتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ﴾ مِنْ الْمَدِينَة ﴿إِنِّی لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِینَ ٢٠﴾ فِي الْأَمْر بِالْخُرُوجِ