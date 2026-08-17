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Tafsir: Al-Qasas 28:16
Al-Qasas
16
28:16
قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٦
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
ظَلَمۡتُ
نَفۡسِي
فَٱغۡفِرۡ
لِي
فَغَفَرَ
لَهُۥٓۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ
١٦
He pleaded, “My Lord! I have definitely wronged my soul, so forgive me.” So He forgave him, ˹for˺ He is indeed the All-Forgiving, Most Merciful.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ نَادِمًا ﴿رَبِّ إِنِّی ظَلَمۡتُ نَفۡسِی﴾ بِقَتْلِهِ ﴿فَٱغۡفِرۡ لِی فَغَفَرَ لَهُۥۤۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِیمُ ١٦﴾ أَيْ الْمُتَّصِف بِهِمَا أَزَلًا وَأَبَدًا