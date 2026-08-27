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Tafsir: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمُ
ٱرۡكَعُواْ
لَا
يَرۡكَعُونَ
٤٨
When it is said to them, “Bow down ˹before Allah,” they do not bow.
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Al-Sa'di
Когда им повелели совершать намаз, самый главный из обрядов поклонения, и призвали преклониться пред Господом, они отказались, потому что их сердца были преисполнены греха. Есть ли еще более страшный грех? Есть ли еще большее неверие?