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Tafsir: Al-Mursalat 77:3
Al-Mursalat
3
77:3
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
and those scattering ˹rainclouds˺ widely!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا }
يحتمل أنها الملائكة ، تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض، فيحييها بعد موتها.