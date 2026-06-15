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Al-Ma'idah
80
5:80
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ٨٠
تَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ٨٠
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
You see many of them taking the disbelievers
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as allies. Truly wicked are their misdeeds, which have earned them Allah’s wrath. And they will be in everlasting torment.
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Al-Sa'di
Они любят неверующих, дружат с ними и помогают им. Они приобрели неходовой товар и заключили невыгодную сделку. Они навлекли на себя гнев Аллаха, а вместе с ним - гнев всех остальных творений, и обрекли себя на вечное и ужасное наказание. Они были несправедливы к самим себе, когда приготовили для себя такой недобрый удел. Они были несправедливы к себе, когда лишили себя вечного блаженства.