Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
112
5:112
اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مايدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مومنين ١١٢
إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةًۭ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٢
إِذۡ
قَالَ
ٱلۡحَوَارِيُّونَ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
هَلۡ
يَسۡتَطِيعُ
رَبُّكَ
أَن
يُنَزِّلَ
عَلَيۡنَا
مَآئِدَةٗ
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِۖ
قَالَ
ٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
إِن
كُنتُم
مُّؤۡمِنِينَ
١١٢
˹Remember˺ when the disciples asked, “O Jesus, son of Mary! Would your Lord be willing to send down to us a table spread with food from heaven?” Jesus answered, “Fear Allah if you are ˹truly˺ believers.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{داوای دابەزینی سفرەو خوان لە عیسا-
صلی الله علیه وسلم
– دەكرێت} [
إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
] ئهم حهواریانه قوتابیانی عیسا- صلى الله عليه وسلم - كه گومانیان نهبووه له خوای گهوره چۆن ئیبراهیم فهرمووی: [
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى
] (الْبَقَرَةِ : ٢٦٠) خوایه نیشانم بده چۆن مردوو زیندوو ئهكهیتهوه بۆ ئهوهی دڵی ئارام بێ، ئهمانیش بۆ دڵئارامی و دڵنهوایی وه لهبهر ئهوهی كه برسی بوون و خواردنیشیان نهبوو وتیان: ئهی عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - ئایا پهروهردگارت ئهتوانێ سفرهو خوانێكمان له ئاسمانهوه بۆ داببهزێنێ كه لێی بخۆین وه برسیهتیمان نههێلێت [
قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢)
] ئهویش فهرمووی: تهقوای خوای گهوره بكهن و واز لهو پرسیارهو هاوشێوهی ئهمانه بێنن ئهگهر ئێوه بهڕاستگۆیی ئیمانتان هێناوهو ئیمانداری ڕاستگۆن.