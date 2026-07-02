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Al-Ma'idah
102
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدۡ
سَأَلَهَا
قَوۡمٞ
مِّن
قَبۡلِكُمۡ
ثُمَّ
أَصۡبَحُواْ
بِهَا
كَٰفِرِينَ
١٠٢
Some people before you asked such questions then denied their answers.
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Al-Sa'di
Прежде люди задавали вопросы, которые было запрещено задавать мусульманам. Они поступали так из-за своего упрямства, не желая найти истину. Они получили на них ответы, но впоследствии стали неверующими. В достоверном хадисе сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Избегайте того, что я запретил вам, и по мере своих возможностей выполняйте то, что я вам приказал, потому что ваших предшественников погубило то, что они задавали много вопросов и перечили своим пророкам».