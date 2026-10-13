О Мухаммад! Предостереги людей от заблуждения и поведай им о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток. Совершенные этими людьми поступки будут развеяны в прах и не принесут им никакой пользы, хотя они предполагали, что поступают правильно. Что же тогда говорить о тех деяниях, совершая которые они заведомо знали, что эти деяния не принесут им пользы и являются проявлением враждебного отношения к Аллаху и Его посланникам?!! Кто же эти люди, которые окажутся в величайшем убытке и в День воскресения лишатся самих себя и своих семей?