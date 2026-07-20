Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
9
76:9
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩
إِنَّمَا
نُطۡعِمُكُمۡ
لِوَجۡهِ
ٱللَّهِ
لَا
نُرِيدُ
مِنكُمۡ
جَزَآءٗ
وَلَا
شُكُورًا
٩
˹saying to themselves,˺ “We feed you only for the sake of Allah, seeking neither reward nor thanks from you.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
] ئێمه تهنها لهبهر ڕووی پیرۆزی خواو لهبهر ڕهزامهندی خوای گهوره خواردنتان پێ ئهدهین، به دهم وایان نهووتووه بهڵام خوای گهوره ئاگای له دڵیانهو قسهی دڵیانهو خوای گهوره دهری كردووه [
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)
] ئێمه پاداشتمان له ئێوه ناوێت و چاوهڕێی ئهوه نین كه لهلای خهڵكى سوپاسمان بكهن یان باسمان بكهن بهڵكو تهنها لهبهر خوای گهوره بووه.