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Tafsir: Al-Insan 76:30
Al-Insan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
But you cannot will ˹to do so˺ unless Allah wills. Indeed, Allah is All-Knowing, All-Wise.
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Al-Sa'di
Божья воля всегда исполняется, ведь Он - Знающий, Мудрый. По Своей мудрости Он одних наставляет на прямой путь, а других вводит в заблуждение.