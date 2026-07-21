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Al-Insan
13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
There they will be reclining on ˹canopied˺ couches, never seeing scorching heat or bitter cold.
1
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Al-Sa'di
Арабский глагол иттакаа ‘опираться’, ‘прислоняться’ используется для описания положения, в котором человек испытывает спокойствие, безмятежность и комфорт. Праведники будут возлежать на кровати с прекрасным убранством в Райских садах, где нет ни солнца, которое бы обжигало тела жарким зноем, ни мороза. Обитатели Рая вечно пребудут в прохладной тени. Их тела будут испытывать блаженство, поскольку ни зной, ни стужа не причинят им беспокойства.