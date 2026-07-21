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Al-Insan
13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
There they will be reclining on ˹canopied˺ couches, never seeing scorching heat or bitter cold.
1
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ }
الاتكاء: التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة
[الراحة]
، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين،
{ لَا يَرَوْنَ فِيهَا }
أي: في الجنة
{ شَمْسًا }
يضرهم حرها
{ وَلَا زَمْهَرِيرًا }
أي: بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد، ولا تتألم من حر ولا برد.