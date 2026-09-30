Всевышний повелел Своим рабам уверовать в Него и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и во все, что он принес человечеству, а также расходовать на благие дела имущество, которым Он наделил их на срок пребывания на земле, дабы посмотреть, как они будут распоряжаться Его дарами. Для того чтобы рабы исправно выполняли Его повеления, Всевышний Аллах сообщил им о прекрасной награде, которая ожидает праведников. Верующие, которые объединили в себе два замечательных качества - веру и щедрость, которые расходовали свое имущество на пути Аллаха, получат великое вознаграждение, а самое главное - они обретут довольство Аллаха и место в Райской обители, где верующих и борцов за веру ожидают удивительные вечные блага. Затем Всевышний Аллах указал на причину, по которой люди просто обязаны уверовать: