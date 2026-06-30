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Al-Baqarah
8
2:8
ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمومنين ٨
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨
وَمِنَ
ٱلنَّاسِ
مَن
يَقُولُ
ءَامَنَّا
بِٱللَّهِ
وَبِٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِ
وَمَا
هُم
بِمُؤۡمِنِينَ
٨
And there are some who say, “We believe in Allah and the Last Day,” yet they are not ˹true˺ believers.
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Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە سیفاتی مرۆڤی مونافیقو دووڕوو} پاشان خوای گهوره دێته سهر باسكردنی مونافیقان كه له مهدینه دهركهوتن: [
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨)
] لهناو خهڵكیدا كهسانێك ههن كه ئهڵێن: ئێمه ئیمانمان بهخوای گهورهو به ڕۆژی دوایی ههیه بهڵام ڕاست ناكهن و له حهقیقهت و ڕاستیدا ئیمانیان نیه.