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Tafsir: Al-Baqarah 2:79
Al-Baqarah
79
2:79
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَيۡلٞ
ﱗ
لِّلَّذِينَ
ﱘ
يَكۡتُبُونَ
ﱙ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱚ
بِأَيۡدِيهِمۡ
ﱛ
ثُمَّ
ﱜ
يَقُولُونَ
ﱝ
هَٰذَا
ﱞ
مِنۡ
ﱟ
عِندِ
ﱠ
ٱللَّهِ
ﱡ
لِيَشۡتَرُواْ
ﱢ
بِهِۦ
ﱣ
ثَمَنٗا
ﱤ
قَلِيلٗاۖ
ﱥﱦ
فَوَيۡلٞ
ﱧ
لَّهُم
ﱨ
مِّمَّا
ﱩ
كَتَبَتۡ
ﱪ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱫ
وَوَيۡلٞ
ﱬ
لَّهُم
ﱭ
مِّمَّا
ﱮ
يَكۡسِبُونَ
ﱯ
٧٩
ﱰ
So woe
1
to those who distort the Scripture with their own hands then say, “This is from Allah”—seeking a fleeting gain! So woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they have earned.
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﴿فَوَیۡلࣱ﴾ شِدَّة عَذَاب ﴿لِّلَّذِینَ یَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ بِأَیۡدِیهِمۡ﴾ أَيْ مُخْتَلَقًا مِنْ عِنْدهمْ ﴿ثُمَّ یَقُولُونَ هَـٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِیَشۡتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنࣰا قَلِیلࣰاۖ﴾ مِنْ الدُّنْيَا وَهُمْ الْيَهُود غَيَّرُوا صِفَة النَّبِيّ فِي التَّوْرَاة وَآيَة الرَّجْم وَغَيْرهمَا وَكَتَبُوهَا عَلَى خِلَاف مَا أُنْزِلَ ﴿فَوَیۡلࣱ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَیۡدِیهِمۡ﴾ مِنْ الْمُخْتَلَق ﴿وَوَیۡلࣱ لَّهُم مِّمَّا یَكۡسِبُونَ ٧٩﴾ مِنْ الرِّشَا جَمْع رِشْوَة