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Tafsir: Al-Baqarah 2:71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
He replied, “Allah says, ‘It should have been used neither to till the soil nor water the fields; wholesome and without blemish.’” They said, “Now you have come with the truth.” Yet they still slaughtered it hesitantly!
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 2:67 to 2:71
Речь идет об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Мусой, когда израильтяне убили человека и стали препираться по этому поводу, обвиняя друг друга. Ситуация была настолько сложной, что если бы Аллах не прояснил ее, то между ними возник бы великий раздор. Муса велел им зарезать корову, чтобы узнать имя убийцы, и людям следовало без возражений выполнить его повеление. Однако они решили, несмотря ни на что, возразить ему. «Неужели ты насмехаешься над нами?» - сказали они. Тогда пророк Аллаха сказал: «Боже, упаси от подобного невежества!» Только невежественный человек произносит речи, которые не приносят никакой пользы, и насмехается над окружающими. А благоразумный человек понимает, что насмешки над теми, кто подобен тебе, являются одним из самых больших пороков и осуждаются как религией, так и здравым смыслом. И если даже человек осознает свое превосходство над окружающими, это лишь обязывает его благодарить Господа и быть снисходительным по отношению к другим. Когда Муса разъяснил им это, они поняли, что он говорит правду.