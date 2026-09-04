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Tafsir: Al-Baqarah 2:71
Al-Baqarah
71
2:71
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ٧١
قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا ذَلُولٌۭ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌۭ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧١
قَالَ
ﱓ
إِنَّهُۥ
ﱔ
يَقُولُ
ﱕ
إِنَّهَا
ﱖ
بَقَرَةٞ
ﱗ
لَّا
ﱘ
ذَلُولٞ
ﱙ
تُثِيرُ
ﱚ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱛ
وَلَا
ﱜ
تَسۡقِي
ﱝ
ٱلۡحَرۡثَ
ﱞ
مُسَلَّمَةٞ
ﱟ
لَّا
ﱠ
شِيَةَ
ﱡ
فِيهَاۚ
ﱢﱣ
قَالُواْ
ﱤ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﱥ
جِئۡتَ
ﱦ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﱧﱨ
فَذَبَحُوهَا
ﱩ
وَمَا
ﱪ
كَادُواْ
ﱫ
يَفۡعَلُونَ
ﱬ
٧١
ﱭ
He replied, “Allah says, ‘It should have been used neither to till the soil nor water the fields; wholesome and without blemish.’” They said, “Now you have come with the truth.” Yet they still slaughtered it hesitantly!
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ }
أي: مذللة بالعمل،
{ تُثِيرُ الْأَرْضَ }
بالحراثة
{ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ }
أي: ليست بساقية،
{ مُسَلَّمَةٌ }
من العيوب أو من العمل
{ لَا شِيَةَ فِيهَا }
أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم.
{ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ }
أي: بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم, وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة،
فلو أنهم اعترضوا أي:
بقرة لحصل المقصود, ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم, ولو لم يقولوا \
" إن شاء الله \"
لم يهتدوا أيضا إليها،
{ فَذَبَحُوهَا }
أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات،
{ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ }
بسبب التعنت الذي جرى منهم.