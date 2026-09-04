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Tafsir: Al-Baqarah 2:63
Al-Baqarah
63
2:63
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَإِذۡ
ﱚ
أَخَذۡنَا
ﱛ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱜ
وَرَفَعۡنَا
ﱝ
فَوۡقَكُمُ
ﱞ
ٱلطُّورَ
ﱟ
خُذُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
ءَاتَيۡنَٰكُم
ﱢ
بِقُوَّةٖ
ﱣ
وَٱذۡكُرُواْ
ﱤ
مَا
ﱥ
فِيهِ
ﱦ
لَعَلَّكُمۡ
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
٦٣
ﱩ
And ˹remember˺ when We took a covenant from you and raised the mountain above you ˹saying˺, “Hold firmly to that ˹Scripture˺ which We have given you and observe its teachings so perhaps you will become mindful ˹of Allah˺.”
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Tafsir Muyassar
واذكروا -يا بني إسرائيل- حين أَخَذْنا العهد المؤكَّد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور فوقكم،
وقلنا لكم:
خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجدٍ واجتهاد واحفظوه، وإلا أطبقنا عليكم الجبل، ولا تنسوا التوراة قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا عقابي.