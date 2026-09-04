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Tafsir: Al-Baqarah 2:57
Al-Baqarah
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
ﳅ
And ˹remember when˺ We shaded you with clouds and sent down to you manna and quails,
1
˹saying˺, “Eat from the good things We have provided for you.” The evildoers ˹certainly˺ did not wrong Us, but wronged themselves.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Kumbukeni neema Zetu mlipokuwa mnahangaika kwenye ardhi, tukawaletea kiwingu cha kuwafinika ili kiwakinge na joto la jua, tukawateremshia mann, nacho ni ktu kifananacho na gundi chenye ladha ya asali; na tukawateremshia salwa, nayo ni aina ya ndege wafananao na tomboro; na tukawaambia, “Kuleni vitu vizuri tulivyowaruzuku na msiende kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu,” lakini hamkufuata amri. Na wao hawakutudhulumu sisi kwa kuzikanusha neema hizi, lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao, Kwani mwisho mbaya wa dhuluma utawarudia wao.