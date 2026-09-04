Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:54
Al-Baqarah
54
2:54
واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ٥٤
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٤
وَإِذۡ
ﱾ
قَالَ
ﱿ
مُوسَىٰ
ﲀ
لِقَوۡمِهِۦ
ﲁ
يَٰقَوۡمِ
ﲂ
إِنَّكُمۡ
ﲃ
ظَلَمۡتُمۡ
ﲄ
أَنفُسَكُم
ﲅ
بِٱتِّخَاذِكُمُ
ﲆ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲇ
فَتُوبُوٓاْ
ﲈ
إِلَىٰ
ﲉ
بَارِئِكُمۡ
ﲊ
فَٱقۡتُلُوٓاْ
ﲋ
أَنفُسَكُمۡ
ﲌ
ذَٰلِكُمۡ
ﲍ
خَيۡرٞ
ﲎ
لَّكُمۡ
ﲏ
عِندَ
ﲐ
بَارِئِكُمۡ
ﲑ
فَتَابَ
ﲒ
عَلَيۡكُمۡۚ
ﲓﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
ٱلتَّوَّابُ
ﲗ
ٱلرَّحِيمُ
ﲘ
٥٤
ﲙ
And ˹remember˺ when Moses said to his people, “O my people! Surely you have wronged yourselves by worshipping the calf, so turn in repentance to your Creator and execute ˹the calf-worshippers among˺ yourselves. That is best for you in the sight of your Creator.” Then He accepted your repentance. Surely He is the Accepter of Repentance, Most Merciful.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
] موسی
صلی الله علیه وسلم
به قهومهكهی خۆی فهرموو (ئهوانهی كه گوێرهكهكهیان پهرست): ئهی قهومی خۆم ئێوه بهڕاستی زوڵمتان له نهفسی خۆتان كرد بهوهی كه جگه له خوای گهوره گوێرهكهیهكتان داناو پهرستان [
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ
] ئێوه بگهڕێنهوه بۆ لای پهروهردگارتان و تهوبه بكهن [
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
] خۆتان بكوژن واته: یهكتری بكوژن تهوبهكهیان ئهوه بووه كه كهوتنه ناو یهكتری یهكتریان كوشت [
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ
] ئهمه بۆ ئێوه باشتره لای خوای گهوره [
فَتَابَ عَلَيْكُمْ
] ئهوهی كه مایهوه خوای گهوره تهوبهی لێ قهبوڵ كردو ئهوهیشی كوژرا بهشههیدی قهبوڵ كرد [
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤)
] به دڵنیایی خوای گهوره زۆر تهوبه قهبوڵ ئهكات و زۆر بهڕهحم و بهزهییه.