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Tafsir: Al-Baqarah 2:39
Al-Baqarah
39
2:39
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
ﱔ
كَفَرُواْ
ﱕ
وَكَذَّبُواْ
ﱖ
بِـَٔايَٰتِنَآ
ﱗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱘ
أَصۡحَٰبُ
ﱙ
ٱلنَّارِۖ
ﱚﱛ
هُمۡ
ﱜ
فِيهَا
ﱝ
خَٰلِدُونَ
ﱞ
٣٩
ﱟ
But those who disbelieve and deny Our signs will be the residents of the Fire. They will be there forever.”
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ أولئك أصحاب النار }
أي: الملازمون لها, ملازمة الصاحب لصاحبه, والغريم لغريمه،
{ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها, انقسام الخلق من الجن والإنس, إلى أهل السعادة, وأهل الشقاوة, وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب, كما أنهم مثلهم, في الأمر والنهي.