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Tafsir: Al-Baqarah 2:32
Al-Baqarah
32
2:32
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
قَالُواْ
ﱰ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱱ
لَا
ﱲ
عِلۡمَ
ﱳ
لَنَآ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
مَا
ﱶ
عَلَّمۡتَنَآۖ
ﱷﱸ
إِنَّكَ
ﱹ
أَنتَ
ﱺ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱻ
ٱلۡحَكِيمُ
ﱼ
٣٢
ﱽ
They replied, “Glory be to You! We have no knowledge except what You have taught us. You are truly the All-Knowing, All-Wise.”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Malaika walisema, “Tunakuepusha na kila sifa pungufu, ewe Mola wetu! Sisi hatuna ujuzi isipokuwa ule uliyotufundisha. Wewe, Peke Yako, Ndiye Mjuzi wa mambo ya viumbe vyako, Ndiye Mwenye Hekima katika uendeshaji Wako.”