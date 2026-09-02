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Tafsir: Al-Baqarah 2:29
Al-Baqarah
29
2:29
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٢٩
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٢٩
هُوَ
ﲺ
ٱلَّذِي
ﲻ
خَلَقَ
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مَّا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
جَمِيعٗا
ﳁ
ثُمَّ
ﳂ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﳃ
إِلَى
ﳄ
ٱلسَّمَآءِ
ﳅ
فَسَوَّىٰهُنَّ
ﳆ
سَبۡعَ
ﳇ
سَمَٰوَٰتٖۚ
ﳈﳉ
وَهُوَ
ﳊ
بِكُلِّ
ﳋ
شَيۡءٍ
ﳌ
عَلِيمٞ
ﳍ
٢٩
ﳎ
He is the One Who created everything in the earth for you. Then He turned towards the heaven, forming it into seven heavens. And He has ˹perfect˺ knowledge of all things.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu, Peke Yake, Ndiye Aliyeumba kwa ajili yenu kila kilichoko kwenye ardhi miongoni mwa neema ambazo mnanufaika nazo, kisha Akaelekea na kukusudia kuumba mbingu, Akazifanya mbingu saba. Na Yeye ni Mjuzi wa kila kitu, na elimu Yake, Aliyetakasika na kila sifa ya upungufu, imevizunguka vitu vyote Alivyoviumba.