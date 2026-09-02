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Tafsir: Al-Baqarah 2:28
Al-Baqarah
28
2:28
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ٢٨
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًۭا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٨
كَيۡفَ
ﲫ
تَكۡفُرُونَ
ﲬ
بِٱللَّهِ
ﲭ
وَكُنتُمۡ
ﲮ
أَمۡوَٰتٗا
ﲯ
فَأَحۡيَٰكُمۡۖ
ﲰﲱ
ثُمَّ
ﲲ
يُمِيتُكُمۡ
ﲳ
ثُمَّ
ﲴ
يُحۡيِيكُمۡ
ﲵ
ثُمَّ
ﲶ
إِلَيۡهِ
ﲷ
تُرۡجَعُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
How can you deny Allah? You were lifeless and He gave you life, then He will cause you to die and again bring you to life, and then to Him you will ˹all˺ be returned.
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Al-Sa'di
Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение. О люди! Как вы можете отказываться от веры в Аллаха, Который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, Который умерщвляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могилах, Который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна воздаст вам за каждое совершенное деяние? Вы подвластны Ему, зависите от Его воли и живете по Его вселенским законам, а затем будете судимы по законам Его религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью? Воистину, вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его, уверовать в Него, страшиться Его наказания и надеяться на Его вознаграждение.