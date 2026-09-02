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Tafsir: Al-Baqarah 2:13
Al-Baqarah
13
2:13
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣
وَإِذَا
ﲕ
قِيلَ
ﲖ
لَهُمۡ
ﲗ
ءَامِنُواْ
ﲘ
كَمَآ
ﲙ
ءَامَنَ
ﲚ
ٱلنَّاسُ
ﲛ
قَالُوٓاْ
ﲜ
أَنُؤۡمِنُ
ﲝ
كَمَآ
ﲞ
ءَامَنَ
ﲟ
ٱلسُّفَهَآءُۗ
ﲠﲡ
أَلَآ
ﲢ
إِنَّهُمۡ
ﲣ
هُمُ
ﲤ
ٱلسُّفَهَآءُ
ﲥ
وَلَٰكِن
ﲦ
لَّا
ﲧ
يَعۡلَمُونَ
ﲨ
١٣
ﲩ
And when they are told, “Believe as others believe,” they reply, “Will we believe as the fools believe?” Indeed, it is they who are fools, but they do not know.
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[
قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
] ئهڵێن: ئایا ئێمه ئیمان بێنین ههروهكو چۆن ئهو كهسه سهفیهـ و گێل و نهزان و نهفام و كاڵفامانه ئیمانیان هێناوه (مهبهستیان صهحابهیه) (خوایان لێ رازی بێت) [
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)
] خوای گهوره لهسهر صهحابه دێته وهڵام و ئهفهرمووێ: نهخێر ئهم مونافیقانه ئهمانه خۆیان گێل و نهزان و نهفامن بهڵام نازانن.