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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 25
Al-Anbiya
25
21:25
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الاه الا انا فاعبدون ٢٥
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥
وَمَآ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
مِن
ﱃ
قَبۡلِكَ
ﱄ
مِن
ﱅ
رَّسُولٍ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
نُوحِيٓ
ﱈ
إِلَيۡهِ
ﱉ
أَنَّهُۥ
ﱊ
لَآ
ﱋ
إِلَٰهَ
ﱌ
إِلَّآ
ﱍ
أَنَا۠
ﱎ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱏ
٢٥
ﱐ
We never sent a messenger before you ˹O Prophet˺ without revealing to him: “There is no god ˹worthy of worship˺ except Me, so worship Me ˹alone˺.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.