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Tafsir: Al-An'am 6:96
Al-An'am
96
6:96
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذالك تقدير العزيز العليم ٩٦
فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٩٦
فَالِقُ
ٱلۡإِصۡبَاحِ
وَجَعَلَ
ٱلَّيۡلَ
سَكَنٗا
وَٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَ
حُسۡبَانٗاۚ
ذَٰلِكَ
تَقۡدِيرُ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡعَلِيمِ
٩٦
He causes the dawn to break, and has made the night for rest and ˹made˺ the sun and the moon ˹to travel˺ with precision. That is the design of the Almighty, All-Knowing.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَالِقُ الْإِصْبَاحِ
] وه خوای گهوره ڕووناكی دهردهكات و لهت دهكات لهناو تاریكی شهوهوه [
وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
] وه شهویشی وا گێڕاوه كه هێمن و ئارام بێت و خهڵك تیایدا پشوو بدهن له ماندوو بوونی ڕۆژ [
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
] وه خۆرو مانگیشی وا داناوه كه خهڵكی حسابی خۆیانی پێ بكهن بههۆی خۆرو مانگهوه ڕۆژژمێرو كاتی خۆیان بزانن [
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)
] ئهم تهقدیرو ڕێكخستنه جوانه هی خوایهكه كه زۆر بهعیززهت و باڵادهست و زانایه.