Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:91
Al-An'am
91
6:91
وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباوكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ٩١
وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍۢ مِّن شَىْءٍۢ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًۭا وَهُدًۭى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًۭا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٩١
وَمَا
قَدَرُواْ
ٱللَّهَ
حَقَّ
قَدۡرِهِۦٓ
إِذۡ
قَالُواْ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
بَشَرٖ
مِّن
شَيۡءٖۗ
قُلۡ
مَنۡ
أَنزَلَ
ٱلۡكِتَٰبَ
ٱلَّذِي
جَآءَ
بِهِۦ
مُوسَىٰ
نُورٗا
وَهُدٗى
لِّلنَّاسِۖ
تَجۡعَلُونَهُۥ
قَرَاطِيسَ
تُبۡدُونَهَا
وَتُخۡفُونَ
كَثِيرٗاۖ
وَعُلِّمۡتُم
مَّا
لَمۡ
تَعۡلَمُوٓاْ
أَنتُمۡ
وَلَآ
ءَابَآؤُكُمۡۖ
قُلِ
ٱللَّهُۖ
ثُمَّ
ذَرۡهُمۡ
فِي
خَوۡضِهِمۡ
يَلۡعَبُونَ
٩١
And they
1
have not shown Allah His proper reverence when they said, “Allah has revealed nothing to any human being.” Say, ˹O Prophet,˺ “Who then revealed the Book brought forth by Moses as a light and guidance for people, which you split into separate sheets—revealing some and hiding much? You have been taught ˹through this Quran˺ what neither you nor your forefathers knew.” Say, ˹O Prophet,˺ “Allah ˹revealed it˺!” Then leave them to amuse themselves with falsehood.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
] كافران خوای گهورهیان به گهوره نهزانیوه ئهوهندهی كه خوای گهوره شایهنی بهگهوره زانینه [
إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ
] ئهم ئایهته لهسهر قوڕهیش دابهزى كاتێك كه وتیان: خوای گهوره هیچ شتێكی دانهبهزاندووه بۆ سهر هیچ مرۆڤێك، واته: هیچ كتابی بۆ هیچ پێغهمبهرێك دانهبهزاندووه، مهبهستیان پێغهمبهری خوایه- صلى الله عليه وسلم - [
قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئهی كێ ئهو كتابهی دابهزاند كه تهوراتهو موسا هێنای؟ چونكه قوڕهیشیهكان دانیان به تهوراتی موسادا نا لهبهر ئهوهی ئهو ههواڵانهیان له جوولهكهوه پێ گهیشتبوو [
نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
] كه له كاتی خۆیدا تهورات نوورو ڕووناكی و هیدایهت بووه بۆ خهڵكی [
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ
] بهڵام جوولهكه ئهیان كرده بهش بهش [
تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا
] كه ههندێكیان دهرئهبڕی و ئاشكرایان ئهكرد وه زۆرێكیشیان ئهشاردهوه، ئهوهی مهبهستیان بوایه ئاشكرایان ئهكرد ئهوهیشی مهبهستیان بوایه ئهیانشاردهوه وهكو مژدهدان به هاتنی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه باس كردنی سیفاتهكانی [
وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ
] وه بههۆی هاتنی پێغهمبهری خواوه- صلى الله عليه وسلم - پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ئهوهنده شتی پێیان وت له ڕێگای وهحیهوه كه نه خۆیان و نه باوك و باپیرانیان نهیانزانیبوو وه نهیانبیستبوو [
قُلِ اللَّهُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ وهڵامیان بدهرهوه بڵێ: ئهم كتابهیش خوای گهوره دایبهزاندووه چۆن ئهو كتابانهی پێشتری دابهزاند [
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٩١)
] پاشان وازیان لێ بێنه با لهناو نهزانى و باتڵ و پووچهڵی خۆیاندا وهكو منداڵ یاری بكهن و ڕۆبچن دواتر سهرهنجامى كارهكهیان دهزانن.