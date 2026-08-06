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Tafsir: Al-An'am 6:83
Al-An'am
83
6:83
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٨٣
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ٨٣
وَتِلۡكَ
حُجَّتُنَآ
ءَاتَيۡنَٰهَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
إِنَّ
رَبَّكَ
حَكِيمٌ
عَلِيمٞ
٨٣
This was the argument We gave Abraham against his people. We elevate in rank whoever We please. Surely your Lord is All-Wise, All-Knowing.
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[
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ
] ئهمهی كه باسمان كرد حوجهو بهڵگهیهك بوو كه دامان به ئیبراهیم- صلى الله عليه وسلم - بهسهر قهومهكهیداو بۆی باس كردن [
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
] ویستمان لێ بێت پلهی ههر كهسێك بهرز ئهكهینهوه بههیدایهت بۆ ڕێگای حهق ههروهكو پلهی ئیبراهیممان- صلى الله عليه وسلم - بهرز كردهوه [
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣)
] پهروهردگاری تۆ بهڕاستی زۆر كاربهجێ و زانایه.