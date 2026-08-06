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Tafsir: Al-An'am 6:74
Al-An'am
74
6:74
۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٧٤
۞ وَإِذۡ
قَالَ
إِبۡرَٰهِيمُ
لِأَبِيهِ
ءَازَرَ
أَتَتَّخِذُ
أَصۡنَامًا
ءَالِهَةً
إِنِّيٓ
أَرَىٰكَ
وَقَوۡمَكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٧٤
And ˹remember˺ when Abraham said to his father, Ȃzar, “Do you take idols as gods? It is clear to me that you and your people are entirely misguided.”
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Вспомни историю пророка Ибрахима, помяни его добрым словом и похвали его за то, как он проповедовал единобожие и удерживал людей от язычества. Он сказал своему отцу Азару: «Неужели ты поклоняешься божествам, которые не способны принести тебе пользу или причинить вред, которые не обладают никакой властью над происходящим вокруг? Я считаю, что ты и твои соплеменники - в очевидном заблуждении, ведь вы поклоняетесь богам, которые не заслуживают поклонения, и отказываетесь от поклонения Аллаху, Который сотворил вас, одаряет вас пропитанием и управляет вами».