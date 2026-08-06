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Tafsir: Al-An'am 6:68
Al-An'am
68
6:68
واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ٦٨
وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٦٨
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ٱلَّذِينَ
يَخُوضُونَ
فِيٓ
ءَايَٰتِنَا
فَأَعۡرِضۡ
عَنۡهُمۡ
حَتَّىٰ
يَخُوضُواْ
فِي
حَدِيثٍ
غَيۡرِهِۦۚ
وَإِمَّا
يُنسِيَنَّكَ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
فَلَا
تَقۡعُدۡ
بَعۡدَ
ٱلذِّكۡرَىٰ
مَعَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٦٨
And when you come across those who ridicule Our revelations, do not sit with them unless they engage in a different topic. Should Satan make you forget, then once you remember, do not ˹continue to˺ sit with the wrongdoing people.
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Al-Sa'di
Разглагольствовать о знамениях Аллаха означает говорить то, что противоречит истине, приукрашивать лживые воззрения, проповедовать ошибочные убеждения, хвалить приверженцев лжи, отворачиваться от истины и поносить ее сторонников. Аллах повелел Своему посланнику и его последователям отворачиваться от каждого, кто разглагольствует о Его знамениях и совершает хотя бы один из перечисленных поступков. Мусульманин не должен присутствовать на собраниях людей, разглагольствующих о лжи, пока они не заведут другой разговор. Если же они говорят на другие темы, то присутствовать на их собраниях не запрещается. Если присутствие на таких собраниях может принести пользу, то оно является обязательным; в противном случае оно не является обязательным. Здесь нужно отметить, что порицание тех, кто разглагольствует о лжи, подразумевает призыв к обсуждению истины и ведению дискуссий ради выявления истины. Мусульманин может по ошибке или по забывчивости оказаться среди несправедливых людей, которые разглагольствуют о лжи, ведут запрещенные беседы или грешат. Ему запрещается оставаться в обществе таких людей, пока они совершают предосудительные поступки, если он не в состоянии удержать их от них. Этот категорический запрет распространяется на тех, кто остается сидеть рядом с грешниками и не проникается страхом перед Аллахом, кто принимает участие в разговорах на запрещенные темы, совершает грехи вместе с другими людьми, молча соглашается с ними и не упрекает их в этом. Если же он проникается страхом перед Всевышним Аллахом, призывает людей творить добро и предостерегает их от злодеяний и греховных разговоров, благодаря чему ему удается предотвратить злодеяние или смягчить его тяжесть, то он не несет ответственности за присутствие на таком собрании и не совершает при этом греха.