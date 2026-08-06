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Tafsir: Al-An'am 6:66
Al-An'am
66
6:66
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ٦٦
وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ٦٦
وَكَذَّبَ
بِهِۦ
قَوۡمُكَ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّۚ
قُل
لَّسۡتُ
عَلَيۡكُم
بِوَكِيلٖ
٦٦
Still your people ˹O Prophet˺ have rejected this ˹Quran˺, although it is the truth. Say, “I am not a keeper over you.”
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﴿وَكَذَّبَ بِهِۦ﴾ بِالْقُرْآنِ ﴿قَوۡمُكَ وَهُوَ ٱلۡحَقُّۚ﴾ الصِّدْق ﴿قُل﴾ لَهُمْ ﴿لَّسۡتُ عَلَیۡكُم بِوَكِیلࣲ ٦٦﴾ فَأُجَازِيكُمْ إنَّمَا أَنَا مُنْذِر وَأَمْركُمْ إلَى اللَّه وَهَذَا قَبْل الأمر بالقتال