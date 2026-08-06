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Tafsir: Al-An'am 6:62
Al-An'am
62
6:62
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ٦٢
ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ ٦٢
ثُمَّ
رُدُّوٓاْ
إِلَى
ٱللَّهِ
مَوۡلَىٰهُمُ
ٱلۡحَقِّۚ
أَلَا
لَهُ
ٱلۡحُكۡمُ
وَهُوَ
أَسۡرَعُ
ٱلۡحَٰسِبِينَ
٦٢
Then they are ˹all˺ returned to Allah—their True Master. Judgment is His ˹alone˺. And He is the Swiftest Reckoner.
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 6:62 to 6:63
После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до Судного дня и сопровождается блаженством или наказанием, творения вернутся к своему Истинному Покровителю. Он правит ими по законам Своего предопределения, верша их судьбами, как пожелает, а также по законам Своей религии, издавая для них повеления и запреты, отправляя к ним посланников и ниспосылая им Священные Писания. Когда же они вернутся к Нему, Он будет править ими по законам справедливого возмездия, вознаграждая их за праведные дела и наказывая их за грехи и злодеяния. Он принимает решения самостоятельно и не медлит с расчетом, потому что обладает совершенным знанием и не упускает из виду деяния Своих рабов, записанные в Хранимой скрижали и письменах, находящихся в руках благородных ангелов-писцов. Если же Всевышний Аллах - Единственный Творец и Правитель, господствующий над рабами, во все времена проявляет о них самую совершенную заботу и правит ими по законам Его предопределения, Его религии и справедливого возмездия, то почему язычники отказываются от поклонения Ему и преклоняются перед творениями, которые не обладают властью, не способны принести даже малейшую пользу и даже не обладают самостоятельной волей?! Клянусь Аллахом, если бы язычники знали, что, исповедуя многобожие и неверие, они измышляют великую ложь и выступают против Аллаха, Который продолжает одарять их благополучием и пропитанием, если бы они знали о Его выдержке, снисходительности и милосердии, то их сердца переполнились бы стремлением познать Его, а их умы озарились бы любовью к Нему, и тогда они возненавидели бы себя за то, что подчинялись сатане, обрекая себя на позор и убыток. Однако этого не происходит, потому что они не способны здраво мыслить.