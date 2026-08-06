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Tafsir: Al-An'am 6:61
Al-An'am
61
6:61
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ٦١
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۖ
وَيُرۡسِلُ
عَلَيۡكُمۡ
حَفَظَةً
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءَ
أَحَدَكُمُ
ٱلۡمَوۡتُ
تَوَفَّتۡهُ
رُسُلُنَا
وَهُمۡ
لَا
يُفَرِّطُونَ
٦١
He reigns supreme over all of His creation, and sends recording-angels, watching over you. When death comes to any of you, Our angels take their soul, never neglecting this duty.
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{تواناو دەسەڵاتی خوای گەورە} [
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
] وه خوای گهوره ئهو خوایهیه كه باڵادهست و بهتوانایه لهسهرووی بهندهكانیهوه [
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
] وه مهلائیكهتیش ئهنێرێته سهرتان كه كردهوهكانتان بپارێزێ و بینوسێت، یاخود خۆتان بپارێزێ له بهڵاو موسیبهت [
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
] تا مردن ئهگات به یهكێكتان فریشتهكانی ئێمه ڕوحی ئهكێشن، (ئیبنو عهبباس) دهفهرمێت: فریشتهی گیانكێشان یارمهتیدهرى ههیه له فریشتهكانى تر كه ئهوان گیان دهكێشن و روح بگاته گهروو (ملك الموت) دهیكێشێت [
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦١)
] وه ئهوان هیچ كهمتهرخهمیهك ناكهن لهوهی كه خوای گهوره فهرمانی پێیان كردبێ له گیانكێشان.