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Tafsir: Al-An'am 6:39
Al-An'am
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
صُمّٞ
وَبُكۡمٞ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِۗ
مَن
يَشَإِ
ٱللَّهُ
يُضۡلِلۡهُ
وَمَن
يَشَأۡ
يَجۡعَلۡهُ
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٣٩
Those who deny Our signs are ˹wilfully˺ deaf and dumb—lost in darkness. Allah leaves whoever He wills to stray and guides whoever He wills to the Straight Way.
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﴿وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿صُمࣱّ﴾ عَنْ سَمَاعهَا سَمَاع قَبُول ﴿وَبُكۡمࣱ﴾ عَنْ النُّطْق بِالْحَقِّ ﴿فِی ٱلظُّلُمَـٰتِۗ﴾ الْكُفْر ﴿مَن یَشَإِ ٱللَّهُ﴾ إضْلَاله ﴿یُضۡلِلۡهُ وَمَن یَشَأۡ﴾ هِدَايَته ﴿یَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَ ٰطࣲ﴾ طَرِيق ﴿مُّسۡتَقِیمࣲ ٣٩﴾ دِين الْإِسْلَام