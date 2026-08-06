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Tafsir: Al-An'am 6:29
Al-An'am
29
6:29
وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ٢٩
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٩
وَقَالُوٓاْ
إِنۡ
هِيَ
إِلَّا
حَيَاتُنَا
ٱلدُّنۡيَا
وَمَا
نَحۡنُ
بِمَبۡعُوثِينَ
٢٩
They insisted, “There is nothing beyond this worldly life and we will never be resurrected.”
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوۤا۟﴾ أَيْ مُنْكِرُو الْبَعْث ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هِیَ﴾ أي الحياة ﴿إِلَّا حَیَاتُنَا ٱلدُّنۡیَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِینَ ٢٩﴾